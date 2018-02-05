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КСУ в среду продолжит рассмотрение "языкового закона Колесниченко-Кивалова"

КСУ в среду продолжит рассмотрение "языкового закона Колесниченко-Кивалова"

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Конституционный суд Украины в среду продолжит рассмотрение дела по представлению 57 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона "Об основах государственной языковой политики", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

По информации пресс-службы, суд в 10:00 продолжит рассмотрение дела о конституционности так называемого языкового закона, но заседания будут проходить на закрытой части.

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В этот же день, как отмечается, суд также продолжит рассмотрение дела на закрытой части по представлению депутатов ВР относительно конституционности закона "О всеукраинском референдуме".

Напомним, в декабре 2016 года Конституционный суд Украины сообщил, что перешел к закрытой части пленарного заседания для дальнейшего обсуждения и принятия решения по этому делу.

Источник: УНН
Теги: КСУ, закон, заседание
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