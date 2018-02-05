Трагедия в лагере "Виктория": инспектора ГСЧС оставили под домашним арестом

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Апелляционный суд Одесской области оставил под круглосуточным домашним арестом инспектора ГСЧС сгоревшего детского лагеря “Виктория”. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.

“Рассмотрев апелляционные жалобы защитника, апелляционный суд оставил их без удовлетворения, а решения следственного судьи Приморского районного суда Одессы от 29 января 2018 года об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от должности подозреваемого Бондаря Л.М. без изменений”, — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2017 года в результате пожара в лагере “Виктория” погибли трое детей.

Как сообщал УНН, 2 февраля 2018 года прокуратура Одесской области сообщила о подозрении инспектору ГСЧС по делу лагеря “Виктория”.