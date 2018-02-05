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Боевики сегодня дважды обстреливали позиции ВСУ в зоне АТО

Боевики сегодня дважды обстреливали позиции ВСУ в зоне АТО

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили два прицельных обстрелы украинских позиций в зоне проведения АТО, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО.

"С начала суток, зафиксировано 2 прицельных обстрелы со стороны захватчиков. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал", - говорится в сообщении.

По информации штаба, в частности, на Луганском направлении враг применил минометы калибра 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по украинским позициям в районе населенного пункта Луганское.

Кроме того, отмечается, что на донецком направлении противник грубо нарушил Минские договоренности на Приазовье, где боевики вели огонь из 120-мм минометов по опорным пунктам сил АТО вокруг Лебединского.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 5 раз нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих, еще один - получил боевое травмирование.

Источник: УНН
Теги: АТО, ВСУ, боевики
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