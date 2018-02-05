В Германии осудили выходцев из России и Украины за махинации в сфере здравоохранения

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Земельный суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в немецком городе Дюссельдорф приговорил к 7 годам заключения выходцев из России и Украины за махинации в сфере здравоохранения. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Сообщается, что девять членов преступной группировки, основанной выходцами из бывшего СССР, занимались махинациями со счетами, фальсификацией документов и отмыванием средств в сфере здравоохранения.

Осужденных признали виновными в создании системы координированной подделки счетов за предоставленные по уходу за больными услуги.

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Общая сумма убытков вследствие преступной деятельности с 2008-го по сентябрь 2016 составляет не менее 4,7 миллиона евро.

Сами осужденные - пятеро мужчин и четверо женщин - преимущественно выходцы из России и Украины. Главный подозреваемый, приговорен к семи годам лишения свободы, должен также заплатить около 500 тыс. евро штрафа.