В немецкой AfD открестилась от "путешественников в Крым"

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Во фракции "Альтернатива для Германии" (AfD) заявили, что ее члены, которые недавно посетили Крым, делали это по собственному желанию, политику партии это не отражает. Об этом говорится в сообщении в Twitter аккаунте AfD, написанном в ответ на призыв посла Украины в Германии осудить визит чиновников, передает УНН.

"Господин посол (посол Украины Андрей Мельник - ред.), джентльмены находятся в частном путешествии, на которое они не имеют мандата ни от фракции AfD, ни от партии. Все заявления, сделанные ими, отражают исключительно индивидуальные взгляды путешественников", - говорится в сообщении на странице фракции.

Сам Мельник поблагодарил председателя AfD Пацдерски за важное уточнение. Однако, по его словам, лишь "публичной критикой и дистанцированием от поведения коллег по партии можно предотвратить такие незаконные визиты в будущем".

Отметим, 3 февраля в аннексированный Россией Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов ФРГ.

"Господин Георг Пацдерски (председатель AfD - ред.), я надеюсь, что вы отстранитесь от авантюрного путешествия своего коллеги Хью Бронсона (заместитель председателя AfD - ред.) в оккупированный Крым. Такие криминальные действия очень вредят "Альтернативе для Германии", поэтому они должны быть публично осуждены, их нельзя допускать", - написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 4 февраля, посол Украины в Германии в Андрей Мельник.