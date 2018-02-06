В Ивано-Франковске умерла молодая женщина, предварительно от кори

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 5 февраля. УНН. В ночь с 3 на 4 февраля текущего года в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице скончалась 25-летняя жительница города Надворная. В медицинском учреждении информацию о смерти пациентки корреспонденту УНН подтвердили, отметив при этом, что она с середины января лечилась в Надвирнянской районной больнице от острой вирусной инфекции.

В начале февраля женщину в критическом состоянии перевели в областную инфекционную больницу с подозрением на корь, но, несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось.

Сейчас эксперты устанавливают точную причину ее смерти. С этой целью биологические образцы направили в Центр гриппа Министерства здравоохранения.

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Стоит отметить, что на сегодняшний день в медицинских учреждениях Ивано-Франковской области, которая является "лидером" Украины по уровню заболеваемости корью, есть 2 тыс. доз вакцины против кори.

Как отметил глава областной госадминистрации Олег Гончарук, в Прикарпатье больниц поступит еще 4 тыс. доз вакцины.