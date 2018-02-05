Харьковчанина, который совершил серию покушений на убийство из-за расовой нетерпимости, приговорили к пожизненному

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Дзержинский районный суд. Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №1 и признал виновным 27-летнего жителя Дергачевского района области в совершении серии покушений на убийство на почве расовой нетерпимости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Обвиняемый приговорен к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы за серию покушений на убийство мотивом для которых стал расовая нетерпимости, убийство и незаконное обращение с боеприпасами (ч. 2 ст. 15, п 1, 13, 14 ч. 2 ст. 115, п 4, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Прокуратура доказала в суде 4 покушения на убийство, совершенные в течение апреля-мая 2012 года. Во время приступов пострадало 6 человек.

По данным следствия, парень еще с 2010 года начал интересоваться идеями нацизма, базовым постулатом которого является пропаганда расовой и национальной дискриминации и нетерпимости. Уже весной 2012 года он решил воплотить идеи учения в жизнь.

Как сообщает пресс-служба, действовал по одной и той же схеме. Возле станций метро выслеживал африканцев или жителей арабских стран, которые, по его мнению, не смогли бы оказать значительного сопротивления. Преследовал их некоторое время, а затем в малолюдных местах нападал сзади с ножом. Все пострадавшие выжили в результате своевременно оказанной медицинской помощи.

Подсудимый довел до завершения только одно нападение. В районе железнодорожной остановки "Северный пост" он нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, от которых тот скончался на месте. Причиной агрессии стало настойчивое желание жертвы угостить осужденного спиртным.

Уже после задержания, во время обыска в доме у преступника, кроме литературы и символики, пропагандирующей нацизм, были найдены осколочно-фугасный снаряд и дымовая шашка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США в тюрьме умер один из лидеров Ку-клукс-клана

Во время досудебного следствия молодой человек свою вину признал, но в судебном разбирательстве от своих показаний отказался и заверил, что давал их под давлением. Однако эти высказывания не нашли своего объективного подтверждения.

Напомним, в ноября 2013 года Дзержинский районный суд Харькова признал его виновным за серию покушений на убийство и хранение боеприпасов и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. Прокуратура не согласилась с мягким наказанием и обжаловала приговор. Более 4 лет продолжались судебные тяжбы. Дело прошло апелляционную, кассационную и снова апелляционную судебные инстанции. И в конце концов снова вернулась в районный суд.

В прокуратуре сообщили, что пока приговор не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.