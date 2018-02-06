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Главы МИД Украины и Франции обсудили ситуацию на Донбассе

Главы МИД Украины и Франции обсудили ситуацию на Донбассе

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Во время встречи, которая проходила в понедельник во Франции, глава МИД Украины Павел Климкин и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию на Донбассе. Об этом говорится в сообщении французского МИД по итогам встречи, передает УНН.

"Франция стремится к суверенитету Украины в пределах своих международно признанных границ и не признает незаконной аннексии Крыма", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Франция, которая "с Германией имеет посредническую роль, призывает Россию выполнить Минские соглашения, в частности в области безопасности, и ожидает, что Украина будет продолжать реализацию мероприятий, которые к этому относятся".

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"Нашей целью остается всеобъемлющее политическое урегулирование кризиса, улучшение ситуации в области безопасности - что означает соблюдение прекращения огня - и восстановление социально-экономических связей между двумя сторонами линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Франция, Украина, Павел Климкин
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