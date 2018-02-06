Регистрация | Вход |
USD: 27,74 -0,1447  EUR: 34,51 -0,3250 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 06 февраля 2018 08:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперт пересмотрел прогноз цен на продукты
Эксперт пересмотрел прогноз цен на продукты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Оползень в результате порыва трубы произошел в Кропивницком

Оползень в результате порыва трубы произошел в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Кропивницком по переулку Веселом, 1А, на территории заброшенного домовладения, где никто не проживает с 2015 года, в результате порыва трубы водоснабжения произошел оползень. Это привело к частичному разрушению хозяйственной постройки и газовой трубы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета Кропивницкого.

"Как выяснилось, подтопление было вызвано протеканием крана, который находился на территории заброшенного домовладения. Вода вытекала во двор течение месяца, это и стало причиной оползня у гаражного кооператива. С целью устранения последствий происшествия были привлечены аварийные бригады ОКВП "Днепр-Кировоград", "Кировоградгаз" и КП "Универсал-2005", - сообщили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Восемь человек пропали без вести в результате массового оползня в Швейцарии

После выяснения всех обстоятельств данный дом аварийной бригадой ОКВП "Днепр-Кировоград" был отключен от водоснабжения, а специалисты "Кировоградгаза" отрезали его от магистрали газоснабжения и опломбировали.

Источник: УНН
Теги: газ, вода, прорыв, Кропивницкий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.