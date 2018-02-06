Оползень в результате порыва трубы произошел в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Кропивницком по переулку Веселом, 1А, на территории заброшенного домовладения, где никто не проживает с 2015 года, в результате порыва трубы водоснабжения произошел оползень. Это привело к частичному разрушению хозяйственной постройки и газовой трубы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета Кропивницкого.

"Как выяснилось, подтопление было вызвано протеканием крана, который находился на территории заброшенного домовладения. Вода вытекала во двор течение месяца, это и стало причиной оползня у гаражного кооператива. С целью устранения последствий происшествия были привлечены аварийные бригады ОКВП "Днепр-Кировоград", "Кировоградгаз" и КП "Универсал-2005", - сообщили в пресс-службе.

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После выяснения всех обстоятельств данный дом аварийной бригадой ОКВП "Днепр-Кировоград" был отключен от водоснабжения, а специалисты "Кировоградгаза" отрезали его от магистрали газоснабжения и опломбировали.