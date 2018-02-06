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В Хорватии требуют, чтобы Украина заменила четыре неисправные МиГ-21

В Хорватии требуют, чтобы Украина заменила четыре неисправные МиГ-21

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Хорватии завили, что требуют от Министерства обороны Украины заменить четыре неисправные самолеты МиГ-21. Об этом пишет издание Jutarnji Vijesti со ссылкой на источники, передает УНН.

"Хорватия намерена вернуть четыре неисправных МиГ-21 Украине в обмен на четыре действующих с гарантиями украинского государства. На прошлой неделе Минобороны Украины направлена ​​официальная нота с данным предложением от минобороны Хорватии", - пишет издание.

Уточняется, что в хорватских ВВС после этого останутся восемь МиГ-21, большинство из которых в нелетном состоянии.

Остальные, как сообщают СМИ, имеют проблемы с навигационным оборудованием, утечками масла и поставленными по контракту запчастями.

Напомним, в марте 2016 года военная полиция Хорватии начала расследование против Министерства обороны страны относительно приобретенных в Украине истребителей МиГ-21.

Источник: УНН
Теги: Украина, истребители, Хорватия
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