Украинский саночник рассказал об ожиданиях от Олимпиады-2018

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Представитель сборной Украины по санному спорту Антон Дукач поделился своими ожиданиями от предстоящего выступления на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

"Жду очень быструю трассу. В прошлом году здесь проходили тестовые соревнования. К сожалению, из-за травмы ноги я пропустил те старты, но ребята говорили, что трасса была скоростная. На Олимпийских играх, думаю, ее подготовят таким образом, что будет еще быстрее. На Олимпийских играх хочу показать четыре стабильные заезды и попасть в топ-10 по разгоном. На недавнем чемпионате Европы в латвийской Сигулде в этом элементе у меня был высокий 6-й результат", - подчеркнул наш земляк.

Также саночник охарактеризовал будущую трассу соревнований.

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"Уже имели возможность увидеть трассу своими глазами. Лед очень холодный, жесткий. Если у нас на соревнованиях, как правило, температура льда составляет от минус 0,5 до минус 4 градусов, то здесь достигает - 14. Планируется, что будет два сложных поворота. В основном трасса плавная, справиться вполне возможно. Завтра первая тренировка, попробуем почувствовать трассу", - подчеркнул Дукач.

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Отметим, что на зимних Юношеских Олимпийских играх 2012 года в Инсбруке Дукач остановился в соревнованиях санного спорта в шаге от пьедестала почета, заняв высокое 4 место.

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Добавим, что 23-е Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане (Южная Корея), которая завоевала это право в борьбе с двумя другими городами-претендентами французским Анси и немецким Мюнхеном.