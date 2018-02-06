Порошенко пригласили на Кипр

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с новоизбранным Президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом. Во время разговора Глава украинского государства получил приглашение посетить Республику Кипр с визитом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

По информации пресс-службы, глава украинского государства поздравил коллегу с переизбранием на высокий пост и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между Украиной и Республикой Кипр.

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"Президент Украины поблагодарил собеседника за неизменную поддержку кипрской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем поддержки режима санкций ЕС в отношении России, а также пожелал скорейшего мирного урегулирования "кипрского вопроса", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по информации АП, собеседник пригласил главу украинского государства посетить Республику Кипр с визитом.