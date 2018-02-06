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Владельцы МАФов на Майдане массово "съезжают"

Владельцы МАФов на Майдане массово "съезжают"

фотогалерея

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В подземном переходе на Майдане Независимости владельцы МАФов пакуют вещи, поскольку ожидают, что все магазины и кафе будут снесены. Об этом сообщает корреспондент УНН.

По словам владельцев МАФов их предупредили, что сегодня торговые точки могут быть разгромлены, поэтому они активно пакуют вещи чтобы уберечь свое имущество. Также они отметили, что они не знают кто именно планирует демонтировать МАФы.

Они рассказали, что сегодня аналогичные конструкции были демонтированы в переходе возле станции киевского метрополитена “Площадь Льва Толстого”. Владельцы указали на то, что перед демонтажем к их коллег подошли представители Государственной исполнительной службы и показали решение суда.

Часть владельцев МАФов решила остаться в переходе на ночь и дежурить рядом с ними.

Однако, по словам корреспондента, в переходе на Льва Толстого МАФы — целы, люди продолжают работать. Информацию о возможном закрытии или переезде комментировать отказались.

Как сообщал УНН, 1 февраля возле станции метрополитена “Лукьяновская” в Киеве произошел пожар в МАФе.

Источник: УНН
Теги: Киев, МАФ
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