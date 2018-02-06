А. Парубий назвал ножом в спину Украины, принятый в Польше "антибандеровский закон"

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Председатель ВР Андрей Парубий назвал принятый в Польше Закон об Институте национальной памяти ножом в спину воюющей Украины. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова", сообщает УНН.

“Прежде всего, хочу отметить, что по моему глубокому убеждению этот закон является ударом в спину воюющей Украины. И, без сомнения, от него не получат выгоды ни в Варшаве, ни в Киеве. И только один соискатель выгоды может быть — это в Кремле, в РФ для разжигания вражды. Я считаю, что этот шаг является недружественным. Украина никому не позволит и отвергает любую возможность, чтобы кто-то мог указывать Украине как формировать нашу историческую память и как уважать украинских героев. И особенно обидно, что этот закон принят в то время, когда Украина и украинцы своей грудью на передовой — на востоке Украины защищают весь свободный мир, в том числе Польшу и поляков от российской агрессии, от российского нашествия как уже было неоднократно в украинской истории”, — подчеркнул он.

Парубий также отметил, что после принятия этого закона, он безотлагательно поручил профильному комитету — провести совместное заседание.

“Я попросил глав фракций, чтобы они предоставили своих представителей, чтобы присоединился представитель МИД и разработали совместное заявление и в виде постановления. Я завтра ее предложу на голосование одной из первых. Конечно, в этом заявлении будут наши общие оценки, общие суждения, конечно, что в этом заявлении будет призыв не подписывать этот законопроект, но я не сомневаюсь, что это заявление и это постановление будет поддержано большинством народных депутатов. Украинский парламент, как всегда, весьма достойно и быстро даст оценку этим действиям, а в отношении следующих действий будем советоваться и в переговорах с экспертами оценивать, какие могут быть следующие действия”, — сказал спикер ВР.

На уточняющий вопрос ведущего не видит ли он опасности в том, что в случае подписания этого документа, возрастет активность украинских праворадикалов, А. Парубий ответил следующее: “Вы знаете, я уже много лет занимаюсь и украинско-польскими отношениями и понимаю, насколько важны отношения между Украиной и Польшей, в частности, в формировании общего пространства безопасности между Черным морем и Балтийским морем. Я понимаю, насколько в будущем важно сотрудничество между нашими странами. Я считаю, что эти действия, которые сегодня делаются тоже, в определенной степени, в угоду определенным силам, которые есть в Польше, они стреляют из прошлого в будущее и наше будущее сотрудничество. Поэтому позиция Украины должна быть твердая и давать возможность к следующему диалогу, к невозможности подобных действий в будущем”.