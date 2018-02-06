Сборная Украины узнала соперника по четвертьфиналу ЧЕ по футзалу

КИЕВ. 6 февраля. УНН. По итогам группового этапа чемпионата Европы по футзалу определились пары 1/4 финала турнира, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Соперником украинской сборной, которая заняла второе место в группе С, стали подопечные Хосе Венансио Лопеса - действующие чемпионы континента испанцы.

Испания в решающей игре победила Азербайджан 1: 0 и заняла первое место в группе D.

Первые поединки четвертьфинальной стадии состоятся уже сегодня. В 19:00 Сербия сыграет с Казахстаном. Вторую встречу игрового дня между собой проведут Словения и Россия.

Кроме того добавим, что завтра в 19:00 на паркет выйдут Португалия и Азербайджан, а за 3:00 четвертьфинальную стадию закрывать противостояния между сборными Украины и Испании.