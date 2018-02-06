Председатель ВР Украины надеется, что на следующей неделе парламент рассмотрит вопрос о обновленном составе ЦИК

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что на следующей пленарной неделе парламент рассмотрит вопрос по кандидатурам на должности членов Центральной избирательной комиссии. Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова”, сообщает УНН.

“Сегодня президент внес представление (на должности членов ЦИК). Я безотлагательно дал поручение, чтобы прошла проверка и надеюсь, что на следующей пленарной неделе мы сможем тоже рассмотреть и обновить состав ЦИК, что для проведения выборов, по моему мнению, имеет тоже очень важное значение и считаю этот шаг мы сделаем, не оттягивая. Я очень надеюсь, что на следующей пленарной неделе”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, председатель ВР Андрей Парубий назвал принятый в Польше Закон об Институте национальной памяти ножом в спину воюющей Украины.