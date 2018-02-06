КИЕВ. 6 января. УНН. Компания Intel создала прототип “умных очков” под названием Vaunt, которые способны проецировать изображение прямо на сетчатку. По ряду характеристик они успешно конкурируют с очками от Google. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Verge.

В отличие от Google Glass, они выглядят как обычные очки, весят чуть больше, чем обычная оправа, и позволяют использовать стекло с диоптриями.

Очки разработаны лабораторией Intel New Devices Group. Они весят менее 50 граммов — это чуть больше, чем обычная оправа. Благодаря легкому весу они практически незаметны. В очков Intel, как и в обычных оправ, гибкие дужки, поэтому они удобно сидят и подстраиваются под форму головы.

За передачу изображения отвечает маломощный лазер на правой дужке, расположен прямо у места ее крепления к оправе. Лазер проецирует изображение на специальный отражатель, размещенный на линзе, а оттуда оно попадает прямо на сетчатку. Лазер позволяет передавать монохромное красное изображение на глаза: например, сообщение или справочную информацию. Очки руководствуются приложением для iOS или Android, которое поддерживает связь с устройством по Bluetooth.

Лазер настолько маломощный, что для его использования не требуется специальный сертификат, зрение он повредить не может, утверждают в Intel. Благодаря тому, что изображение появляется прямо на сетчатке, глазам не нужно фокусироваться, и сигнал одинаково четкий и для тех, у кого идеальное зрение, и для близоруких, и для дальнозорких.

Журналист The Verge Дитер Бон говорит: “Vaunt не похожи ни на что другое. Устройство проецирует красный текст и иконки в нижний правый угол вашего поля зрения. Но когда я не смотрел вниз в этом направлении, я ничего не видел. Сначала мне показалось, что очки не настроены. На самом деле это была фича, а не баг”.

Как можно будет использовать Vaunt, в Intel пока не придумали — слишком много возможностей. В 2018 году компания позволит отдельным разработчикам ознакомиться с очками и начать писать для них программы. Стоимость очков и примерные сроки их появления в продаже не называются.

Как сообщал УНН, корпорация Apple в два раза — с 40 до 20 млн — сократит намеченный на январь-март текущего года план производства нового смартфона iPhone X-за низкого спроса.