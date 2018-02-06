Конгресс США рассмотрит законопроект об Украине

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось вынести на повестку дня законопроект об укреплении сотрудничества США и Украины в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Конгрессмен Брендан Бойл внес в Конгресс законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности прошлого года и только теперь он был включен в повестку дня Конгресса. “Этот законопроект, укрепит сотрудничество в киберсфере с нашим близким союзником Украиной, которая была целью кибератак России”, — прокомментировал данное решение конгрессмен Бойл.

“Я рад, что руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось вынести на повестку дня голосования моего законопроекта, который имеет поддержку в обеих партиях и поможет Украине защитить свою кибербезопасность от российской агрессии”, — написал Бойл в своем микроблоге в Twitter.

Для того, чтобы закон вступил в силу, его должна утвердить Палата представителей, Сенат, также подписать президент США.

Как сообщал УНН, США начинает новую гонку вооружений. Об этом говорится в статье издания The New York Times “Новая гонка ядерных вооружений охватила США и Россию”, которая рассматривает ядерную доктрину, опубликованную накануне администрацией президента США Дональда Трампа.