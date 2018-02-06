Мадуро предложил производителям нефти завести собственную криптовалюта

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает возможным для всех стран ОПЕК+ завести собственную криптовалюту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Я предложу официально всем членам ОПЕК и тем странам, которые не входят в ОПЕК выработать совместный механизм криптовалюта, поддержанной нефтью”, — заявил Мадуро после встречи с генсеком ОПЕК в Каракасе. Его выступление транслировалось государственным телевидением.

Как сообщал УНН, в начале января президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился начать выпуск 100 млн единиц национальной криптовалюты El Petro.