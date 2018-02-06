Голосование за нового главу НБУ может состояться на этой или следующей неделе

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Парламент может проголосовать за нового главу НБУ если не на этой пленарной неделе, то на следующей. Такое мнение в эфире программы “Свобода слова” высказал председатель ВР Андрей Парубий, сообщает УНН.

По словам политика ни один законопроект без решения соответствующего комитета не может перейти к рассмотрению парламентом. Это принципиальная позиция как и самого Председателя Верховной Рады Украины так и процедура, которая регулируется Конституцией Украины.

“Кроме того, председатель комитета подчеркивал, что он будет инициировать, чтобы кандидат на главу НБУ прошел собеседование со всеми фракциями. В том, очевидно, есть определенный смысл, потому что важно не просто голосовать, а положительно голосовать и выходить на решение в нашем зале ВР — чрезвычайно сложно. Фактически под каждое решение приходится формировать свое большинство и невероятно сложно согласовывать и находить положительное решение. Хотя уверен, что по этому решению будет несложно и мы сможем принять решение, если не на этой пленарной неделе, то на следующей. У меня нет никаких сомнений”, - сказал он.

Как сообщал УНН, Председатель ВР Андрей Парубий назвал принятый в Польше Закон об Институте национальной памяти ножом в спину воюющей Украины.