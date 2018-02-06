Украинский баскетболист вписал свое имя в историю БК "Канзас"

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Игрок баскетбольной сборной Украины U-20 Святослав Михайлюк вошел в историю американского университета “Канзас Джейхоукс”. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ, передает УНН.

Украинский старшекурсник команды NCAA “Канзаса” в последнем матче против “Оклахомы Стэйт” сумел набрать свой тысячный балл в форме университета.

Ранее этого показателя сумели достичь пятьдесят девять баскетболистов, соответственно Михайлюк — шестидесятый за всю историю существования баскетбольной команды в университете, которая берет начало с 1898 года.

Отмечается, что в запасе защитника пока еще как минимум восемь матчей в форме “Джейхоукс”, за которые уроженец Черкасс сможет подняться в рейтинге в топ-40, при условии, что средняя статистика украинца не будет снижаться.

Добавим также, абсолютным же лидером всех времен в “Канзасе” является Дэнни Мэннинг с показателем в 2954 балла.