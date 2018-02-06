Иванка Трамп возглавит делегацию США на закрытии Олимпийских игр в Пхенчхане

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Дочь президента США и его старший советник Иванка Трамп возглавит американскую делегацию на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

По его данным, Дональд Трамп лично обратился к дочери с соответствующей просьбой. Она также намерена присутствовать на некоторых соревнованиях, в которых будут участвовать спортсмены из США, указывает телеканал.

Также пресс-служба Белого дома сообщила, что на церемонии открытия Олимпийских игр делегацию США возглавит вице-президент страны Майкл Пенс.

Как сообщал УНН, Северная Корея официально подтвердила, что её делегацию на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане возглавит формальный глава государства, председатель президиума верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Нам.