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Израиль депортировал 20000 африканских мигрантов

Израиль депортировал 20000 африканских мигрантов

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Правительство Израиля разослало уведомление о выселении африканским мигрантам в количестве 20 тысяч человек, давая им два месяца, чтобы покинуть страну, иначе их арестуют. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Правительство Израиля предлагает мигрантам, большинство которых прибыли из Судана и Эритреи, 3,5 тысячи долларов и билет на самолет в “безопасный пункт назначения в страны Африки к югу от Сахары”, — говорится в сообщении.

В сообщениях о депортации не указывается, в какую страну депортируют африканских мигрантов, но правозащитные группы назвали возможными принимающими странами Уганду и Руанду.

Парламент Израиля утверждает, что мигранты являются “аферистами”, которые ищут работу, а не приют, однако раввины, группа выживших после нацистского Холокоста и граждане Израиля утверждают, что Израиль должен проявлять больше сочувствия в отношении к мигрантам.

Как сообщал УНН, Израиль в ближайшее время может принять решение об отзыве своего посла из Польши через одобрение польским Сенатом скандального законопроекта об Институте национальной памяти.

Источник: УНН
Теги: мигранты, Израиль
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