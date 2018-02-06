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За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал

За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал

КИЕВ. 6 февраля. УНН. За прошедшие сутки боевики продолжали осуществлять обстрелы в сторону украинских военных, в том числе и с минометов большого калибра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“На Луганском направлении вся огневая активность российского агрессора была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. Противник неоднократно применял минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по нашим опорным пунктам вокруг населенного пункта Луганское”, — указано в сообщении.

Также отмечается, что: “На Донецком направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по позициям сил АТО неподалеку Лебединского на Приазовье, чем грубо нарушил Минские договоренности”.

“В целом, за минувшие сутки зафиксировано 4 прицельных обстрела со стороны захватчиков. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал”, — сообщили в штабе.

Источник: УНН
Теги: АТО, зона АТО, штаб
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