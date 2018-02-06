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Центровой Лень провел первую после травмы игру в НБА

Центровой Лень провел первую после травмы игру в НБА

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украинский центровой Алексей Лень принял участие в домашнем поединке “Финикс Санс” против “Шарлотт Хорнетс” в рамках регулярного чемпионата НБА, передает корреспондент УНН.

Наш соотечественник вышел со скамейки запасных и оформил слэм-данк в начале второй четверти. При следующем появлении на паркете украинец заработал на себе несколько нарушений и был точен с линии штрафных, а также отметился аллей-упом. Всего за 11:26 минуты Лень забил 8 очков (2/3 двухочковые, 4/4 штрафные), набрал 5 подборов, 1 передачу при 5 фолах.

Несмотря на преимущество “Санс” в середине третьей четверти 78:57, клуб из Аризоны умудрился проиграть 110:115.

Заметим, что уроженец города Антрацит пропускал предыдущие две встречи против “Юты” и “Далласа” из-за повреждения голеностопа.

Примечательно, что “Санс” потерпели уже 7-е поражение в последних 8-ми проведенных баталиях — 13 место на Западе (18 побед в 54 поединках).

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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