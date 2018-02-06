Новости: Экономика
Вторник, 6 февраля 2018, 06:45 • Алексей Супрун
На сегодня установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 6 февраля 2018 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 6 февраля установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1189.491626;
Серебро - 15.051499;
Платина - 889.264513;
Палладий - 933.861516.
По сравнению с 5 февраля, стоимость всех металлов уменьшилась, а цена палладия - выросла.
Источник: УНН
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