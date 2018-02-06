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Новости: Экономика
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На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 6 февраля 2018 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

Национальный банк Украины по состоянию на 6 февраля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1189.491626;

Серебро - 15.051499;

Платина - 889.264513;

Палладий - 933.861516.

По сравнению с 5 февраля, стоимость всех металлов уменьшилась, а цена палладия - выросла.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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