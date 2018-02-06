Сегодня на большей части территории Украины ожидается небольшой снег

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня днем ​​в Украине, кроме Приазовья и большинства западных областей, небольшой снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

На дорогах северной половины страны местами гололедица.

Ветер юго-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью 7-12° мороза, в северных и западных областях местами 13-18°, днем ​​1-6° мороза; в южной части ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла.