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Вторник, 6 февраля 2018, 07:51 • Алексей Супрун
Сегодня на большей части территории Украины ожидается небольшой снег
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня днем в Украине, кроме Приазовья и большинства западных областей, небольшой снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
На дорогах северной половины страны местами гололедица.
Ветер юго-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м / с.
Температура ночью 7-12° мороза, в северных и западных областях местами 13-18°, днем 1-6° мороза; в южной части ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
Источник: УНН
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