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В Одесской области спасатели достали из реки тела двух утопленников

В Одесской области спасатели достали из реки тела двух утопленников

ОДЕССА - КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Одесской области, в с. Матроска в реке у баз отдыха обнаружены утопленники. Такое сообщение в Службу спасения "101" поступило от дежурного Измаильского отдела полиции. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

"Пожарно-спасательным отделением с помощью шанцевого инструмента, на расстоянии 2 м от берега, изъяты тела двух погибших (мужчина и женщина) и переданы работникам полиции", - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, причина смерти и данные погибших.

Напомним, как сообщалось ранее, в Карпатах нашли трех туристов, которые заблудились в горах.

Источник: УНН
Теги: Одесса, спасатели
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