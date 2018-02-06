И.о. главы НБУ назвал изменения в политике регулятора в предстоящие годы

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В случае избрания Якова Смолия на должность НБУ, основными направлениями работы Нацбанка в предстоящие годы станет: обеспечение стабильности финансовой системы, прозрачности банковского рынка, валютная либерализация, увеличение безналичных расчетов. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады и. о. главы НБУ Яков Смолий, передает УНН.

“У нас есть программа деятельности на 2018-2020 годы. Основные пункты это: стабильная финансовая система, прозрачный банковский рынок, валютная либерализация, увеличение безналичных расчетов (превышение их над наличными), низкая инфляция”, - отметил он, отвечая на вопрос журналиста об основных изменениях в политике НБУ в случае избрания его на должность главы Нацбанка.

Как уточнил Смолий, валютная либерализация будет заключаться прежде всего в отмене всех валютных ограничений, которые были приняты НБУ в 2015 году, и принятии нового Закона “О валюте”, который заменит декрет о валютном регулировании 1993 года.

“Декрет запрещает все и только определенные операции осуществляются за счет лицензий, или с разрешения лицензий, выдаваемых НБУ. Закон „О валюте“ позволит проводить все операции и лишь некоторые ограничения может вводить НБУ, в зависимости от ситуации на валютном и финансовом рынке”, - пояснил и.о. главы НБУ.

Напомним, парламент может проголосовать за нового главу НБУ если не на этой пленарной неделе, то на следующей.