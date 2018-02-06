Чешский сенатор посетил аннексированный Крым

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Депутат Сената Чехии, верхней палаты парламента, Ярослав Доубрава посетил аннексированный Крым. Об этом спикер Сената Ева Давидова сообщила "Радио Свобода", передает УНН.

По словам Давидовой, Доубрава посетил оккупированный Крым по "частной инициативе".

Также сообщается, что на днях делегация чешских политиков вернулась с аннексированный Крым. Как сообщают чешские СМИ, члены делегации там провели встречи с российскими военными, в частности, фотографировались с ними, держа в руках флаг России.

Спикер Сената отметила, что хотя информация об этой поездке "может быть для некоторых, например, и для сенаторов, тревожной, канцелярия Сената не получили никакой информации либо просьбы от господина сенатора Доубравы о том, чтобы этот визит стал официальным командировкой Сената или этого сенатора".

"То есть мы не были ни до, ни после того информированы об этом событии. Поэтому мы считаем эту поездку его частной инициативой или действием, о которой на этом основании не можем говорить или как угодно комментировать", - заявила Давидова.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту нарушения порядка въезда в оккупированный Крыму гражданами Германии.