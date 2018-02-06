Омелян пообещал не допустить хищения ГП "Украэрорух"

КИЕВ. 6 февраля. УНН. ГП "Украэрорух" лихорадит уже более двух лет, но и там мы наведем порядок. Такое обещание сегодня публично дал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя длительный больничный директора Дмитрия Бабейчука и аудит на предприятии, передает УНН.

В декабре коллектив ГП "Украэрорух" выразил недоверие Д.Бабейчуку и обратился к министру по этому поводу. Впоследствии на ГП была назначена проверка.

"С коллективом я встречался на прошлой неделе. У нас были откровенные дискуссии по этому предприятию. Там, действительно, его лихорадит в течение последних двух с половиной лет. Я надеюсь, что после завершения проверки, а предыдущий акт мы ожидаем на следующей неделе, для всех все станет наконец понятно, и спекуляции прекратятся, и мы сможем сделать порядок там, как мы это сделали и в Администрации морских портов, и в "Укрзализныце" и у многих наших ведомствах", - сказал В.Омелян.

Он отметил, что "это типичная ситуация, когда кто-то вместо работы в государственной компании видит ресурс для личного обогащения", но пообещал этого не позволить.

"Мы настроены четко поставить на этом точку", - заявил министр.

Напомним, что на время больничного Д.Бабейчука руководит ГП "Украэрорух" А.Доценко. По данным СМИ, указанное лицо не является профессиональным специалистом в области управления полетами и аеробезопасности, а поэтому его работа на посту временно исполняющего обязанности директора вызывает ряд вопросов.

Более того, по данным "Знай.юа" А.Доценко может быть причастен к "перераспределения финансовых потоков ГП "в карманы своих руководителей".

Добавим, что директор "Украэроруха" Д.Бабейчук, согласно информации издания, в рамках уголовного производства подозревается в выводе средств из ГП. Речь идет ориентировочно о почти полмиллионе гривен.