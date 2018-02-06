Польша призвала ЕС поддержать отрасль свиноводства из-за АЧС

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Польша призвала Совет министров сельского хозяйства Европейского Союза принять меры для поддержки отрасли свиноводства. Об этом сообщает Professional pig community, передает УНН.

Данный вопрос был поднят во время последнего заседания Совета министров сельского хозяйства Европейского Союза. Польская делегация проинформировала Совет о состоянии внутреннего сектора производства свинины, в частности, и о снижении цен на продукты и о трудностях, связанных с африканской чумой свиней.

“Польша призвала Комиссию (Совет министров сельского хозяйства Европейского Союза, — ред.) принять меры для поддержки отрасли, в частности: помощь для частного сектора, финансовая поддержка производителей свиней и экспортные дотации”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что данный призыв поддержали делегации нескольких стран.

Как сообщал УНН, в США обеспокоены распространением АЧС в Европе.

Также напомним, что в Украине с начала года было зафиксировано уже 27 вспышек АЧС. По оценкам экспертов, в этом году эпидемия распространяется в два раза быстрее, чем в прошлом.

Неспособность власти эффективно реагировать на распространение болезни привела к значительному удорожанию свинины и сала в стране, констатируют специалисты.

Добавим, что по словам нардепа Сергея Тригубенко, преодолеть АЧС уполномоченным органам мешает отсутствие профессиональных кадров и неэффективное использования бюджетных средств.