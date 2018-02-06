Стимулом для ​​объединения общин является передача им земли - Минагрополитики

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Кабинет министров Украины рассматривает как один из стимулов к объединению территориальных общин передачу им земли сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минагрополитики.

"Заставлять к объединению "сверху" было бы неправильно, да и просто невозможно, но можно создать стимулы, которые сделают сельсоветы заинтересованными в формировании ОТО. Поэтому Кабмин рассматривает передачу земель как один из стимулов к объединению", - цитирует пресс-служба слова М.Мартинюка.

По его словам, результатом от передачи земель объединенным территориальным общинам станет существенное расширение ресурсной базы, которой местные органы власти смогут распорядиться в пользу общин.

Он отметил, что получение в собственность земель за пределами населенных пунктов - только первый этап организации успешного управления ими. Следующим шагом, уточнил он, должна стать разработка документации на эти земли и определение планов развития этих территорий.

Напомним, 31 января 2018 года Кабинет министров Украины принял решение о передаче объединенным территориальным общинам в коммунальную собственность земли.