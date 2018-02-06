Рада урегулировала статус обществ с ограниченной ответственностью

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Верховная Рада приняла закон об обществах с ограниченной ответственностью. Парламентарии 285 голосами поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент.

Закон определяет правовой статус обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью, порядок их создания, деятельности и прекращения, права и обязанности их участников.

Согласно Закону, "участники общества, которые не полностью внесли вклады, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости невнесенной части вклада каждого из участников".

Закон устанавливает права и обязанности участников общества, корпоративный договор, безотзывную доверенность с корпоративных прав, условия создания общества, определяет устав общества, преимущественное право участника общества, особенности обращения взыскания на долю участника общества и тому подобное.

При этом предполагается, что правовой статус обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью в сферах страховой и инвестиционной деятельности, в области производства сельскохозяйственной продукции, а также в других сферах деятельности, порядок их создания, деятельности и прекращения регулируются этим Законом с учетом особенностей, предусмотренных специальными законами.

Управление обществами с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью, в уставных капиталах которых доля государства или органов местного самоуправления, регулируется настоящим Законом с учетом особенностей, предусмотренных специальными законами.

Напомним, Рада утвердила повестку дня на текущую пленарную неделю.