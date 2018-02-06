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Прибор для майнинга криптовалют пытались ввезти в ОРДЛО

Прибор для майнинга криптовалют пытались ввезти в ОРДЛО

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Прибор для майнинга криптовалют пытался ввезти гражданин на оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Сегодня в КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неподконтрольному Донецку прибыл автомобиль марки Volkswagen. Во время его проверки пограничники Донецкого отряда совместно с работниками ГФС выяснили, что водитель, гражданин Украины, пытался переместить в багажном отделении среди личных вещей прибор для майнинга криптовалют", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предварительная стоимость такого прибора составляет более 100 тыс. грн. Сейчас гражданин и товар переданы ГФС для принятия правового решения и составления протокола по ч. 1 чт. 204-3 (нарушение порядка перемещения товаров) КоАП.

Напомним, в СБУ заявили, что криптовалюта являются наиболее эффективным средством финансирования ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, криптовалюта
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