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Нацбанк купил на аукционе 44,2 млн долларов

Нацбанк купил на аукционе 44,2 млн долларов

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня, по результатам проведенного валютного аукциона, Национальный банк Украины купил 44,2 млн долларов. Об этом свидетельствуют результаты аукциона по покупке валюты, проведенного НБУ, обнародованные на сайте регулятора, передает УНН.

Так, в частности, НБУ 6 февраля провел аукцион по покупке валюты. Объем аукциона был установлен на уровне до 50 млн долларов. Заявки на участие в аукционе подали 26 участников рынка на общую сумму в 88,5 млн долларов по курсу от 27,23 гривен за доллар до 27,62 грн за доллар.

НБУ удовлетворил 10 заявок участников аукциона, купив 44,2 млн долларов.

Средневзвешенный курс гривны по результатам аукциона составил 27,43 гривны за доллар.

Напомним, доллар в обменниках за неделю подешевел на 2,5%.

Источник: УНН
Теги: НБУ, аукцион, валюта
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