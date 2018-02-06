В Киеве 20 школ закрыли на карантин

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В столице из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ приостановили обучение в 20 школах полностью, а в 35 - покласово. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации.

Для избежания распространения инфекции в Киеве решили приостановить обучение в 20 школах столицы, в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%. Еще в 35 произошло частичное покласовое закрытие.

"Такое решение приняли руководители учебных заведений совместно с районными управлениями образования. Сейчас наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Деснянском (закрыто 7 школ) и Оболонском (закрыто 6 школ) районах. Не закрыто ни одного школьного учебного заведения в Печерском и Подольском районах", - отметил Н.Поворозник.

Решение о временном приостановлении учебного процесса может быть принято при отсутствии 20% от общего количества учащихся. Учебный процесс может быть приостановлен как в школе в целом, так и покласово. Дошкольные учебные заведения закрываться не будут.

Как сообщал УНН, в Запорожье на неопределенный срок в школах объявлен карантин.