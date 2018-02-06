Нардеп рассказал о правках в закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Предложенные в закон о реинтеграции Донбасса правки не сменяют кардинально документ. Об этом корреспонденту УНН рассказал народный депутат Украины Иван Винник.

По его словам, уточнения к закону можно было бы внести на уровне комитета, путем технико-технической доработки.

"Поэтому мы решили это сделать демонстративно. Первое - как вы знаете, у нас, согласно принятому закону, нет больше слова инвалид, а есть "люди с инвалидностью". Соответственно, по тексту нужно это изменить в законе о реинтеграции. Второе - в 8 статье мы неправильно выписали понятие "разведывательные органы", а написали "служба внешней разведки". Фактически мы меняем службу внешней разведки на разведывательные органы Украины", - рассказал И.Винник.

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Он добавил, что третья правка в закон о реинтеграции касается социальной защиты участников АТО, а четвертая - регулирует работу военно-гражданских администраций на Донбассе.

"И пятая правка - у нас написано, что "меры по обеспечению национальной безопасности могут проходить одновременно и параллельно с АТО" - мы забираем определения параллельно. То есть, эти правки не вносят какие-то кардинальные изменения", - резюмировал нардеп.

Напомним, Рада продолжила работу военно-гражданских администраций на Донбассе.