В подтверждение уплаты алиментов дочери Рыбалка привел решение проигранного суда

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Нардеп С.Рыбалка отреагировал на появление своей фамилии в Реестре должников алиментов Министерства юстиции Украины. Он утверждает, что алименты своей дочери выплачивает исправно, а в Реестр попал из-за того, что оговорил бывшего тестя, передает УНН.

Как сообщал УНН, в Минюсте фамилия "радикала" Рыбалки включили в перечень должников алиментов. УНН предположил, что речь о дочери нардепа, ведь после развода она проживает с мамой - бывшей женой Рыбалки.

"Скорее всего, речь об алиментах для малолетней дочери политика, которая проживает с мамой - бывшей женой Рыбалки", - говорится в новости редакции.

Зато Рыбалка отметил, что алименты платит своей дочери регулярно. И, по его словам, перечислил за последние два года таких выплат около 3,7 млн грн. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Появление своей фамилии в Реестре должников алиментов нардеп объяснил решением суда, который проиграл своему экс-тестю.

Так, Шевченковской райсуд столицы рассмотрел иск против С.Рыбалки за распространение им недостоверной информации о Г.Буткевиче.

В суде Рыбалка не смог доказать правдивость своих слов и проиграл иск. Суд обязал его опровергнуть ложь и выплатить в пользу Г.Буткевича 5 тыс. грн морального ущерба.

Судя по всему, "радикал" уклоняется от уплаты этого обязательства, даже, несмотря на то, что суд признал его слова об экс-тестя недостоверными.

Напомним, по данным СМИ, Рыбалка не декларирует отсуженную у жены и дочери часть дома.

Также напомним, что бизнес радикала подозревается в сотрудничестве с Л/ДНР.