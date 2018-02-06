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ФК "Черноморец" заключил контракты с четырьмя футболистами

ФК "Черноморец" заключил контракты с четырьмя футболистами

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Одесский "Черноморец" заключил контракты с четырьмя футболистами - голкипером Андреем Новаком, защитником Иваном Бобко, хавбеками Юрием Романюк и Артемом Чернием. Об этом сообщает сайт клуба из Южной Пальмиры, передает УНН.

Последним клубом Новака был кипрский "Эрмис", за который он провел 2 матча. Бобко начал сезон в "Черноморце", сыграл 3 матча, но в сентябре покинул клуб и находился в статусе свободного агента.

Романюк первую половину чемпионата провел за "Волынь", за которую сыграл 17 матчей в Первой лиге. Черний играл за "Александрию", за которую провел 4 матча в этом сезоне.

Отмечается, селекционная работа клуба на этом не закончена. Еще несколько потенциальных новичков тренируются с командой на турецком сборе, которые могут заключить соглашения с командой несколько позже.

Как сообщал УНН, полузащитник Политыло покинул расположение "Черноморца".

Источник: УНН
Теги: футбол
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