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В Житомире суд взял под стражу иностранца, подозреваемого в убийстве бизнесмена

В Житомире суд взял под стражу иностранца, подозреваемого в убийстве бизнесмена

ЖИТОМИР-КИЕВ. 6 января. УНН. Подозреваемому в убийстве, которое произошло в мае 2016 года сегодня с третьего раза избрали меру пресечения, сообщает корреспондент УНН.

"Применить в отношении подозреваемого Гасимова Ибрагима Аласата Оглы 23.04.1986 года меру пресечения в виде содержания под стражей. Одновременно определить размер залога для обеспечения исполнения Гасимовым обязанностей определенных УПК Украины в пределах трехсот размеров прожиточных минимумов доходов трудоспособных лиц в сумме 528 тыс. 600 гривен", - говорится в тексте постановления, которое озвучила судья Корольовского районного суда Житомира Елена Рожкова.

Отметим, что 3 февраля не состоялись два заседания: первое из-за отсутствия переводчика для подозреваемого, второе - из-за неявки судей. Меру пресечения уже по другому обвинению начали выбирать вчера, впрочем в течение шести часов заседания решение так и не было принято. Сегодня суд таки избрал меру пресечения.

Уже 1 марта Богунский районный суд Житомира начнет рассмотрение дела по факту убийства.

Источник: УНН
Теги: суд, Житомир
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