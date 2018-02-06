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"Слава Украине" вместо "Здравия желаю": правительство предлагает изменить воинское приветствие

"Слава Украине" вместо "Здравия желаю": правительство предлагает изменить воинское приветствие

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект №7549, в котором предлагается изменить военное приветствие "Здравия желаю" на "Слава Украине! - Героям слава!". Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте ВРУ, передает УНН.

В частности, среди изменений, которые предлагается внести на рассмотрение ВР, являются: "Статью 84 изложить в следующей редакции: "84. На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают: "Героям слава".

Такое же приветствие военные обязаны будут говорить во время вручения Боевого знамени воинскому подразделению.

Кроме того, предлагают обязать военных во время обращения к министру обороны и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, называть их должность, добавляя перед этим "товарищ".

Также законопроектом предлагается ввести в распорядок дня военных час на национально-патриотическую подготовку. Следить за указанной подготовкой будет заместитель командира бригады (полка) по морально-психологической подготовке.

Напомним, 24 декабря российская радиостанция "УВБ-76", которая принадлежит Вооруженным силам РФ и резервированная для связи в случае угрозы Гражданской обороне и катаклизмов, прекратила вещание, после чего заиграл российский рэп и возгласы "Слава Украине!".

Источник: УНН
Теги: Украина, правительство, военные
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