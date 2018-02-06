Киев получил на 25% больше прибыли от иностранных туристов

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В прошлом году Киев посетило 1,6 миллиона иностранных гостей, что на 25% больше, чем в 2016 году. Это принесло городу на четверть больше доходов. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, передает УНН.

“В прошлом году Киев посетило 1,6 миллиона иностранных гостей. А это на 25% больше чем в 2016 году”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще стали посещать столицу и сами украинцы. В прошлом году город посетило 850 тысяч внутренних туристов против 720 тысяч в 2016 году.

В мэрии уверены, что хорошей рекламой для Киева стал песенный конкурс “Евровидение”.

“Это приятно, что с каждым годом Киев приобретает все большую популярность на международной арене. С ростом туристического потока город получает все больше доходов в бюджет. Так, в 2017 году, туристический сбор составил 25 млн гривен. Это очень хороший показатель, если учесть, что в 2016 году эта цифра составляла 18,8 млн гривен. То есть, проще говоря, доходы выросли на четверть”, - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

В 2018 году в Киеве будут проходить финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин 2017/2018. В связи с этим ожидается, что украинскую столицу посетят 120 тысяч гостей (как внутренних, так и внешних).

Напомним, столичная власть привлекает все возможные резервы для закупки современной коммунальной техники, чтобы обеспечивать надлежащую жизнедеятельность Киева.