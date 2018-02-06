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С начала суток в зоне АТО ранены двое украинский военных - штаб

С начала суток в зоне АТО ранены двое украинский военных - штаб

КИЕВ. 6 февраля. УНН. С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает УНН.

"В целом, с начала суток, незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушали режим тишины. В результате вражеских обстрелов ранения получили два украинском воины", - говорится в сообщении.

Так, на луганском направлении враг применил минометы калибра 120 и 82 мм неподалеку Новозвановки. Со 120-мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по защитникам Троицкого, а по позициям вблизи Новоалександровки захватчики стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении противник активизировался на Приазовье. Грубо нарушая Минские договоренности, российско-оккупационные группировки выпустили пятнадцать мин калибра 120-мм по украинским оборонных укреплениях в районе Широкино. Кроме того, неподалеку Водяного, враг обстрелял наших воинов из стрелкового оружия.

Напомним, за прошедшие сутки вдоль всей линии соприкосновения боевики совершили 4 прицельных обстрелы позиций сил АТО, в частности с использованием минометов было выпущено 27 мин, пострадавших среди украинских военных нет.

Источник: УНН
Теги: АТО, обстрелы
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