Суд не смог сегодня избрать меру пресечения участникам харьковской ДТП Дронову и Зайцевой

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Судья Виктор Попрас перенес оглашение своего решения на завтра на 14:00. Обвинение требовало продлить обоим фигурантам арест на 60 дней без права внесения залога. Позиции водителей относительно этого решения разделились - водитель Lexus Елена Зайцева заявила, что не будет протестовать против дальнейшего пребывания в СИЗО, а Геннадий Дронов не согласился с требованиями прокуратуры, передает корреспондент УНН.

"Мы не согласны с ходатайством о заключении под стражу. Я и мой подзащитный считаем, что прокурор возвращается к рискам, которые уже были опровергнуты", - заявил представитель водителя Volkswagen Touareg Сергей Перепелица.

Адвокат Геннадия Дронова подал суду ходатайство о смягчении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Кроме того, участники аварии со своими юристами озвучили противоположные мнения относительно рассмотрения дела по существу. Защита Дронова, выступила против передачи обвинительного акта в суд, так как "еще рано об этом говорить", в то время как по словам Зайцевой судебное разбирательство уже можно начинать.

"Мы жаловались на нарушения. У нас есть много вопросов, оставшихся без ответов. В обвинительном акте не установлено, кто где двигался, поэтому он частично заполнен домыслами. Я хочу, чтобы его вернули на доработку", - заявил Перепелица.

Против передачи обвинения в нынешнем виде также высказались адвокаты Дмитрий Марцонь, представляющий близких четырех жертв ДТП, и Екатерина Калюжная, которая защищает семью Берченко. Остальные представители пострадавших не увидели в акте нарушений, которые нуждаются в доработке.

Как сообщал УНН, вечером 18 октября 2017 в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позже умерла в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.