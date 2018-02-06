Пограничники предотвратили перемещение алкотестеров для "МВД ДНР"

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украинские пограничники в КПВВ "Новотроицкое" предотвратили перемещение алкотестеров для нужд так называемой "МВД ДНР". Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины передает УНН.

"Сегодня, реализуя заранее полученную информацию оперативно-розыскного отдела Донецко-Луганского регионального управления, пограничники Донецкого отряда остановили в КПВВ "Новотроицкое" гражданина Украины. Украинец двигался на выезд по маршруту "Мариуполь-Донецк" автомобилем "Шкода" и пытался провезти в багажном отделении алкотестеры, предназначенные для использования так называемым "МВД ДНР", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Донецкой области экс-боевик добровольно сдался правоохранителям

Как отмечается, что сумма оценки товара составила более 80 тыс. грн.

Сейчас гражданина и товар передан ГФС для принятия правового решения.

Напомним, сегодня пограничники предотвратили ввоз из оккупированной части Донбасса прибора для майнинга криптовалюта ориентировочной стоимостью 100 тыс. грн.