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Пограничники предотвратили перемещение алкотестеров для "МВД ДНР"

Пограничники предотвратили перемещение алкотестеров для "МВД ДНР"

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украинские пограничники в КПВВ "Новотроицкое" предотвратили перемещение алкотестеров для нужд так называемой "МВД ДНР". Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины передает УНН.

"Сегодня, реализуя заранее полученную информацию оперативно-розыскного отдела Донецко-Луганского регионального управления, пограничники Донецкого отряда остановили в КПВВ "Новотроицкое" гражданина Украины. Украинец двигался на выезд по маршруту "Мариуполь-Донецк" автомобилем "Шкода" и пытался провезти в багажном отделении алкотестеры, предназначенные для использования так называемым "МВД ДНР", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, что сумма оценки товара составила более 80 тыс. грн.

Сейчас гражданина и товар передан ГФС для принятия правового решения.

Напомним, сегодня пограничники предотвратили ввоз из оккупированной части Донбасса прибора для майнинга криптовалюта ориентировочной стоимостью 100 тыс. грн.

Источник: УНН
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