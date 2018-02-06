Регистрация | Вход |
USD: 27,74 -0,1447  EUR: 34,51 -0,3250 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 06 февраля 2018 20:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Заробитчане пересылают в Украину 6% ВВП - эксперт
Заробитчане пересылают в Украину 6% ВВП - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Сестры Музычук торжествовали на шахматном турнире в Испании

Сестры Музычук торжествовали на шахматном турнире в Испании

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Анна и Мария Музычук стали победительницами однодневного рапид-турнира "Women chess stars", который состоялся в Испании, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат Украины.

Украинки, сыграв между собой вничью, победили всех своих соперниц и с результатом 4,5 очков из 5 возможных, разделили 1-2 места.

С тремя очками третье место заняла словенка Лаура Унук.

Заметим, что всего в соревнованиях приняли участие шесть спортсменок.

Напомним, что одна из сестер Музычук стала призером интеллектуальных игр.

Источник: УНН
Теги: шахматы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.