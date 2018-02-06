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Вторник, 6 февраля 2018, 18:57 • Сергей Куркович
Сестры Музычук торжествовали на шахматном турнире в Испании
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Анна и Мария Музычук стали победительницами однодневного рапид-турнира "Women chess stars", который состоялся в Испании, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат Украины.
Украинки, сыграв между собой вничью, победили всех своих соперниц и с результатом 4,5 очков из 5 возможных, разделили 1-2 места.
С тремя очками третье место заняла словенка Лаура Унук.
Заметим, что всего в соревнованиях приняли участие шесть спортсменок.
Напомним, что одна из сестер Музычук стала призером интеллектуальных игр.
Источник: УНН
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