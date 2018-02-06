Сестры Музычук торжествовали на шахматном турнире в Испании

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Анна и Мария Музычук стали победительницами однодневного рапид-турнира "Women chess stars", который состоялся в Испании, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат Украины.

Украинки, сыграв между собой вничью, победили всех своих соперниц и с результатом 4,5 очков из 5 возможных, разделили 1-2 места.

С тремя очками третье место заняла словенка Лаура Унук.

Заметим, что всего в соревнованиях приняли участие шесть спортсменок.

Напомним, что одна из сестер Музычук стала призером интеллектуальных игр.