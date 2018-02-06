Винничанка выиграла авто в лотерею

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Жительница города Калиновка Винницкой, выиграла автомобиль в государственную лотерею "Лото-Забава". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

Выиграть новый JAC S2 стоимостью 400 тыс. грн ей помог один телефонный звонок в студию “Лото-Забава” во время розыгрыша лотереи в прямом эфире.

Как отметили в “М.С.Л.”, в 2018 году в целом выиграна уже пять таких авто.

Ранее сообщал, что в тот же день, в воскресенье, 4 февраля стало известно о срыве джекпота “Лото-Забавы” в размере 3 млн грн. Выигрышный билет приобретен в Луцке.

Напомним, по версии международной компании GfK, “Лото-Забава” — самая популярная лотерея в Украине. Она официально признана рекордсменом по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотереи, а это 282 миллионера за всю историю существования лотереи, среди которых 20 счастливчиков за 2017 и уже трое — за 2018.