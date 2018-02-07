Отель обрушился на Тайване из-за мощного землетрясения

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В результате мощного землетрясения у берегов Хуалянь магнитудой 6 баллов обрушилась крыша местного отеля, передает УНН со ссылкой на Taiwan News.

По информации СМИ, землетрясение стало самым мощным из серии землетрясений, произошедших в стране за 48 часов.

В то же время Reuters отмечает, что власти Тайваня сообщили, что после землетрясения обрушилось здание отеля.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло на расстоянии 22 км к востоку от города Хуалянь, расположенном на побережье Тайваня.