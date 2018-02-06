Нацбанк создаст и будет вести кредитный реестр

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков", передает корреспондент УНН.

Законом предусматривается предоставить Национальному банку Украины полномочия по созданию и ведению кредитного реестра, которые включают: получение от банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц для целей ведения кредитного реестра и осуществления Национальным банком возложенных на него законом функций информации в отношении заемщиков, а также предоставление банкам и бюро кредитных историй информации из кредитного реестра.

Кроме этого установлен размер задолженности заемщика перед банком при условии превышения которого банки получают доступ к информации по кредитному реестра о совершенных кредитные операции с таким клиентом.

Законом на Фонд гарантирования вкладов физических лиц возлагается обязанность по предоставлению информации к Кредитному реестру о кредитных операциях банков, которые выводятся ним с рынка.

В то же время на банки возлагаются обязанности: о предоставлении информации к Кредитному реестру, уведомление клиента о том, что информация о нем будет предоставляться до кредитного реестра и исправления информации, в случае обоснованного обращения заемщика.

Напомним, Верховная Рада снизила планку раскрытия информации о владельцах компаний с 10% до 5%.